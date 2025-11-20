元おニャン子クラブで女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブを相手に当時のTBS系歌番組「ザ・ベストテン」への出演についての裏話をした。ミッツが女装家2人とトリオで音楽活動をしていることが話題に。国生がそのステージを生鑑賞した際、少年隊の「仮面舞踏会」を歌っていたことで「いい歌だったよね」と感激したことを話した。ミッツは「それこそ85年なんで