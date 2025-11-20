元おニャン子クラブで女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。おニャン子結成40周年記念コンサートの際に、中心となって仕切ったメンバーの実名を明かした。対談の相手はミッツ・マングローブ（50）。「おニャン子はこの間、やったんですよね」と、7月5日に東京・世田谷区民会館で、結成40周年コンサートを実施したことに触れた。国生は「私はスケジュールがダメで出られなかったんだ