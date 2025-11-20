第70回G1有馬記念缶が発売中激闘が蘇るデザインに称賛が集まっている。JRA（日本中央競馬会）は11日、中央競馬の総決算となる第70回G1有馬記念を前にサッポロビールとのタイアップ企画として「JRA有馬記念缶」を全国発売した。昨年同レースを制したレガレイラ（牝4・木村）が側面に描かれた缶を手に入れたファンからは「最高です！」「買うしかなかった」といった声が上がっている。今回発売されたのは、サッポロ生ビール黒ラ