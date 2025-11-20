「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）11月19日（水）の放送は、RIP SLYME（RYO-Z、ILMARI、PES、FUMIYA、SU）がご来店。今年再結成、8年ぶりの活動再開に若い頃とは違う悩みが！？【動画】8年ぶり活動再開RIP SLYME、若い頃とは別の悩みに「これって年だな」今年再結成RIP SLYMEが初来店5人組ヒップホップグループRIP SLYMEが初来店。1994年、地元の仲間と結成し、今年で31年目、数々のヒット曲を生み出した、オードリー世