テレビアニメ『カヤちゃんはコワくない』が2026年1月11日午後5時30分よりテレ東系で放送される。あわせて最新PVが公開され、オープニング曲をヰ世界情緒、エンディング曲を朔雀＆導凰が担当することが発表。さらに、追加キャストとして、カヤパパ役を森川智之、カヤママ役を能登麻美子、ナナ役を戸松遥、ムツ役を榊原良子（※榊＝ネ＋神）が演じることが解禁された。【画像】こわいよ…！『カヤちゃんはコワくない』最新PV場面カ