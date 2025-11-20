冬の始まりを告げる”立冬”にあわせて、成城石井では11月7日(金)から「立冬フェア～チーズとワインでおいしい冬支度～」を全店で開催！ 成城石井では東京と神奈川に3か所セントラルキッチンを持っており、数々の有名店で腕を振るってきたパティシエたちが中心となって商品の開発・製造を行っています。そんな成城石井で買える、ワインと合わせたい本格チーズスイーツをご紹介します。 自家製デザ