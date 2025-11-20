2022年5月、市役所の職員を装って高齢の女性にうその電話をかけ、現金およそ50万円をだまし取ったとして逮捕された43歳の男性について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。