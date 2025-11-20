きょう昼すぎ、埼玉県吉川市で廃材置き場から火が出て、男性1人が病院に運ばれました。きょう午後2時ごろ、埼玉県吉川市で近隣住民から「火事です、煙が見える」119番通報がありました。資材置き場から火が出て、プラスチック製の廃材などが燃えたということで、消防車など9台が出動し、出火からおよそ4時間経った現在も消火活動中です。警察などによりますと、従業員が作業中、何らかの原因で火花が上がり、廃材に燃え移った可能