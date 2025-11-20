■大相撲九州場所12日目（20日、福岡国際センター）横綱・大の里（25、二所ノ関）は関脇・王鵬（25、大嶽）を寄り切りで下し、連敗を「2」で止め、10勝2敗で首位をキープした。すでに年間最多勝が決まっている大の里だが、この日の白星で年間70勝に到達。70勝以上は2021年の照ノ富士以来4年ぶりとなった。優勝争いは同じく2敗で並ぶ横綱・豊昇龍（26、立浪）が小結・高安（35、田子ノ浦）を熱戦の末に押し出しで制した。関脇・安