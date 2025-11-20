群馬県桐生市が月ごとの生活保護費を満額支給せず分割して渡したのは違法だとして、受給者3人が市に損害賠償を求めた訴訟は20日、前橋地裁で和解が成立した。市が違法行為を認めて謝罪し、解決金計120万円を支払う内容。