静岡市にある静岡県立美術館で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」で、20日、来場者が10万人となり、記念セレモニーが行われました。10月11日から開催されている「金曜ロードショーとジブリ展」で10万人目の来場者となったのは、山梨県から来た金山さんご家族です。静岡会場限定のゲド戦記のフォトスポットの前で行われた10万人達成記念セレモニーでは、県立美術館から記念品として中トト