生成AI（人工知能）を用いて作った画像を無断で複製した疑いで、27歳の男が書類送検されました。神奈川・大和市の無職の男（27）は2024年、千葉県の男性（27）が生成AIで作った画像を無断で複製し、男性の著作権を侵害した疑いが持たれています。男は、コピーした画像を自身の書籍の表紙に使い、電子書籍サイトにアップロードしていました。無断で使われた画像は、被害者の男性が生成AIに具体的な指示を出して制作したものであるこ