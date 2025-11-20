三菱商事が撤退した洋上風力発電事業をめぐり、経済産業省は再公募に向けた有識者会議を開きました。再公募では応札価格に下限を設けるほか、撤退した事業者から地盤などのデータを無償で次の事業者に引き継ぐことなど、新たな指針が示されました。経済産業省は、三菱商事が撤退した「能代市、三種町および男鹿市沖」と、「由利本荘市沖」など3つの海域で、新たな事業者を選ぶ再公募に向けて具体策を検討しています。19日夜