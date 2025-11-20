日本航空（JAL）が運航するボーイング777-300ER型機の2号機（機体記号：JA732J）が11月20日、ラストフライトを終えて退役した。JALは中長距離国際線線用の更新機材として、777-300ER型機と同数となる13機のA350-1000型機を発注済み。このうち初号機（機体記号：JA01WJ）から10号機（同：JA10WJ）までの計10機をすでに受領し、777-300ER型機の退役を段階的に進めている。2024年8月20日に1機目（機体記号：JA734J）、今年5月27日に2