アロフト大阪堂島は、客室カテゴリー「トリプルルーム」の販売を開始した。客室は定員3名で、シングルベッド2台とエキストラベッド1台を設置する。大きな窓を備え、堂島エリアの歴史的地図をモチーフにしたアートウォールを設け、無料高速Wi-Fiや55インチテレビ、電気ケトルを備える。