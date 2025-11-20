全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブ会員を対象に、「ANA国際線特典航空券 減額マイルキャンペーン」を11月21日から30日まで実施する。対象路線は、東京/成田〜ホノルル・上海/浦東・大連線、東京/羽田〜上海/浦東・北京/首都・深セン・広州線、大阪/関西〜上海/浦東・北京/首都線。エコノミークラスにのみ設定がある。片道最低必要マイル数は、中国路線が5,000マイル、ホノルル線が10,000マイルとなる。燃油サーチャージや