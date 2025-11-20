難病と闘う子どもたちを支援しようと、社会奉活動に取り組む団体などが岡山医療センターに寄付金を贈りました。 岡山すばるライオンズクラブの上原太一会長が代表して、岡山医療センターの柴山卓夫院長に目録を手渡しました。寄付金は小児がんなどの難病と闘う子どもやその家族を支援しようと、高松地区チャリティーゴルフやチャリティーものまねショーで呼びかけたもので、合わせて20万円が集まり