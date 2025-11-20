元NGT48のタレント・荻野由佳（26）が20日、自身のインスタグラムを更新。9月に第1子出産を報告したばかりだが、産後とは思えない美スタイルを披露した。荻野は「秋を感じた外苑前の銀杏並木は毎年必ずいく」と記し、色づくイチョウ並木を楽しんだことを報告。肩出しのトップス、ふんわりとした白いミニスカート姿で、抜群のスタイルを披露した。この投稿には「由佳さんめっちゃ綺麗」「ミニ丈たすかる」「秋だね〜」など