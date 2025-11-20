神戸市立王子動物園（神戸市灘区）は20日、同園で飼育していたシセンレッサーパンダのオス「ガイア」（21）が、老齢による衰弱のため死亡したと発表した。国内で飼育されているシセンレッサーパンダの中で2番目の長寿だったという。同園は「これまでガイアを愛し、見守り、応援いただいた皆さんに感謝申し上げます」としている。ガイア（2022年10月）神戸市立王子動物園提供ガイアは2004年6月生まれ。2009年４月に王子動物園に