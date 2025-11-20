ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は5日目を終えた。準優12Rは2コースから、しっかりと差した小池修平（30＝大阪）が2着に食らいついて優勝戦進出を決めた。「準優はゴールできればいいくらいの気持ちで走りました」。原因不明の足落ちの中、うまくG1・6度目の優出。今年も一般戦では5Vと量産モードとしているが、デビュー以来、G1は昨年3月の江戸川68周年で記録した優出2着が最高の結果。そろ