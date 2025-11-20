◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）をはたき込み、７勝目、勝ち越しにあと１勝とした。横綱・大の里（二所ノ関）、関脇・安青錦（安治川）に連勝し、勢いに乗る新鋭に押し込まれ、まともに引いたが、土俵際で左足一本で残った。７日目までは、２勝５敗を苦しい展開だったが、８日目から、これで５連勝。右膝を痛め、苦しい場所が続いていたが