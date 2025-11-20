楽天の伊藤裕季也内野手（29）が20日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、50万円減の来季年俸1900万円でサイン（金額は推定）。球団から「長打を打てる右バッターなんで、そこを頑張ってほしい」と声を掛けられ「とにかく打つ方にフォーカスしてやっていきたい」とうなずいた。今季は51試合に出場し、打率・214、1本塁打、7打点。22年途中にDeNAから加入し、フルシーズンを戦った23年以降では最少の25安打に終わ