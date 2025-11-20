◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・王鵬（大嶽）を押し出し、２敗で首位を守った。過去５勝３敗の相手に右の前まわしを離さず、左の強烈なおっつけで前に出て行き、連敗を２で止めた。１０日目に東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）、前日の小結・隆の勝（常盤山）に敗戦。横綱になって初の連敗だったが、引きずらなかった。前日は、隆の勝の右のど輪にのけ