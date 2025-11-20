国連で北朝鮮の人権侵害を非難し、すべての拉致被害者の即時帰国を求める決議案が21年連続で採択されました。【映像】決議案採択の様子19日、国連総会の人権問題を扱う第3委員会が採択した決議は、北朝鮮による深刻な人権侵害に深く懸念を示し、すべての拉致被害者を即時帰国させるよう求めています。共同提案国の日本は、「拉致被害者と家族が高齢化する中で、緊急の人道問題として解決されねばならない」と訴えました。