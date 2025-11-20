政府が来年度中に、在留手続きに関する手数料を大幅に引き上げる方針を固めたことが20日、関係者への取材で分かった。在留資格変更や期間更新は6千円から3万〜4万円ほどの欧米並みの水準とし、増収分を共生施策の充実に充てる考え。