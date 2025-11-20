コンビニに商品を届けるトラックに、バッテリー交換式の電動車を使う実証実験が始まりました。【映像】実証実験の様子今回の実証実験は、全国で初めてトラックの下のバッテリーを左右から自動で交換できる仕組みが導入されました。コンビニの配送トラック3台で行い、バッテリーの残量が不足すれば、交換所で充電済みのものと交換します。物流トラックの電動化をめぐっては、充電の待機時間が課題でしたが、給油とほぼ同じ7分