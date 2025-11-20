大分市佐賀関の大規模火災現場付近で上空から散水する自衛隊のヘリコプター＝20日午前10時26分大分市佐賀関の大規模火災で、市は20日、飛び火した無人の離島・蔦島以外の焼損地域で鎮圧状態となったことを確認したと明らかにした。市によると、住宅など170棟以上が焼損し、約130世帯が被災、焼損範囲は約4万8900平方メートルに及んだ。完全な鎮火に向け消火活動を続ける。避難所を視察した大分県の佐藤樹一郎知事は「あらゆるニ