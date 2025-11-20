「日本で自己紹介するたびに爆笑される」と明かした韓国女優が、年齢を感じさせない美しさで注目されている。【画像】なぜ？日本で自己紹介するたびに爆笑される韓国女優オ・ナラは11月20日、自身のインスタグラムに「衣装に勇気を出してみました」と書き、数枚の写真を投稿した。公開された写真には番組収録前のオ・ナラの姿が収められている。彼女が着用した衣装は、魚のうろこを思わせるデザインで、特に胸から腹部、骨盤のライ