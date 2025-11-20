群馬県桐生市の「西宮神社」で、参拝一番乗りを目指す「福男・福女えらび」に男女99人が参加しました。【映像】一斉にスタート！福男・福女えらびの様子午前6時にスタートする「福女えらび」では、45人がゴールの本殿を目指して約230mの参道を駆け抜けます。最初にゴールしたのは、去年も「1番福」だった高校3年生の木戸瑚白さん（17）です。続く「福男えらび」では、最大の難所である「53段の階段」で一気に差を広げた中