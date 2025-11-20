女性用トイレの天井から落ちてきたのは「小型カメラ」。愛知県豊川市のショッピングモールで盗撮をしたとして、50歳の男が逮捕されました。愛知県警によりますと、豊川市の会社員・神藤正晴容疑者(50)は先月12日、豊川市内のショッピングモールで、女性用トイレの個室に小型カメラを設置し、54歳の女性を盗撮した疑いが持たれています。カメラは天井の通気口に、銀色の紙でカモフラージュをした状態で設置