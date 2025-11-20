【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、セカンドファイナリストGP：丸山玲央（まるやま・れお）くんのインタビューを届ける。【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”◆丸山玲央（まるやま・れお）くんプロフィール出身：京都府学年：3年生誕生日：7月24日MBTI：