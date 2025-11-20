¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LINKL PLANET(¥ê¥ó¥¯¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Î¬¾Î¡§¥ê¥ó¥×¥é)¤¬¡¢2025Ç¯11·î23Æü(½Ë)¡¢Åìµþ¡¦°ì¥Ä¶¶¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡Ø¥¯¥ß¥¿¥Æ¥Á¥å¥¦¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÅ¸³«¡£¿·°áÁõ¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¤Ç¤Î»£±Æ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£5th Single¡Ø¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡Ù¤ò11·î23Æü(½Ë)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëLINKL PLANET(¥ê¥ó¥×¥é)¢£ÃëÌë¤Ç°Û¤Ê¤ë¸ø±éÆâ