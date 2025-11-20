「第46回BKラジオドラマ脚本賞」の審査結果が20日、NHK大阪放送局で発表され、最優秀賞には増田佳子さん（51）の「彼女の視点〜her point of view〜」が選ばれた。北海道の道の駅で働く29歳の女性が主人公。かつての恋人の名前をSNSで見つけて動揺する彼女の心情が描かれる。増田さんは「脚本は40歳ごろから学びました。アニメ会社で事務の仕事をしていた時、ある作品の結末が自分の予想と真逆で『へ〜』と思ったのがきっかけです