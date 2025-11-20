福岡県田川市の私立保育園で勤務していた元保育士の女が、園児への傷害と暴行の疑いで逮捕された事件です。園では、女を含む10人の保育士による虐待などがあったとして福岡県と田川市が行った改善勧告に対し、園は再発防止のための改善策を報告しました。傷害と暴行の疑いで20日、送検された福岡県田川市の元保育士、中村麗奈容疑者（25）。ことし7月から8月の間、勤務していた田川市の松原保育園で、担任だった5歳児クラスの園児