栄養豊富でありながら手頃な値段で食べられる庶民の味方とえいば…納豆。スーパーには味や原料にこだわった様々な種類の納豆が並び、そこからも人気の高さがわかりますが、最近では健康志向の強まりもあり、去年の納豆の市場規模はおよそ2874億円と過去最高を記録。まさに今、空前の納豆ブームなのです。そんな人気を後押しするこだわりの納豆メーカーが静岡県内に。静岡市では、駿河湾の海洋深層水