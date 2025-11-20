楽天の中島大輔外野手（24）が20日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、2750万円増の来季年俸3700万円でサイン（金額は推定）。「1年間通してケガなくやれた。プレーできたということを評価してもらいました。僕も一生懸命頑張ったので、評価してもらえてとてもうれしいです」と笑顔を見せた。青学大からドラフト6位で入団し、2年目の今季は124試合に出場して初の規定打席に到達。7月からトップバッターに定着し