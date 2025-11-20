プロ野球・巨人は20日、ドラフト1巡目指名した竹丸和幸投手と仮契約を結びました。契約金1億円、出来高5000万、年俸1600万と発表（金額は推定）。背番号は、岩隈久志さん、堀内恒夫さん、高橋尚成さんらが着用した「21」と明かされました。水野雄仁編成本部長は、即戦力左腕としての活躍を期待。「もちろん1年目から開幕ローテーションに入って、いけるところまでいってほしい」と期待を寄せました。竹丸投手も、これに「期待に応