お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。芸人になる前に「好き」なことを仕事にしようと悩んだ時期があったことを告白した。11月のマンスリーパートナーは4人組クリエイター「午前0時のプリンセス」のメンバーでプロダンサー・振り付け師としても活動するJESSICA。この日は「好きを仕事にすること」をテーマにトークを展開した。バービー