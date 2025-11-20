■21日（金）の全国天気・ポイント北海道は雪北陸や東北は雨や雷雨大雨に注意関東以西は小春日和21日（金）は、低気圧や前線、あるいは寒気の影響などで、北陸から北日本にかけて、天気が崩れるでしょう。北海道は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北陸から東北の日本海側では雨が降り、山形県など、東北南部では、大雨にご注意ください。大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴う所もありそうです。落雷や竜巻など