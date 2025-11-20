ＴＢＳは２０日、俳優の佐野岳さん（３３）が、１２月に放送予定の「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」の収録中、右膝の半月板を損傷し、靱帯（じんたい）を断裂する全治８〜９か月のけがを負ったと発表した。同社広報室によると、佐野さんは今月１８日、番組内の企画で巨大跳び箱（高さ約２・５メートル）を跳んだ際、着地で右足をひねった。同社は「安全性に細心の注意を払っておりましたが、佐野さんがけがをしたことに