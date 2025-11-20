10月、東京・品川区のリニア中央新幹線の工事現場近くで路面が隆起した問題で、JR東海は11月20日から現場を掘削して原因を調査します。【映像】隆起が確認された路面の様子10月28日、品川区の道路で路面が約10mにわたり、最大で13cmほど隆起しているのが確認されました。この付近の地下80mの地点ではリニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われていて、JR東海は、11月20日からこの付近を最大で3mほど掘り、原因を調べます。