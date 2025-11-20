２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４．９２ポイント（０．０２％）高の２５８３５．５７ポイントと５日ぶりに小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．７０ポイント（０．０８％）安の９１４３．３４ポイントと小幅ながら５日続落した。売買代金は２４５１億３５７０万香港ドル（約４兆９５６６億円）に拡大している（１９日は２１１４億２６４０万香港