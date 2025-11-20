東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に刺されて重傷を負った事件で、男が事件の2時間ほど前に現場周辺で靴を履き替えていたことがわかりました。【映像】自転車で逃走したとみられる人物（実際の映像）16日、港区赤坂のライブハウスの前にいた40代の出演者の女性が男に左の脇腹などを刺され大けがをしました。男は事件の2時間半ほど前から現場付近で女性を待ち伏せしていたとみられています。その後の捜査関係者への取材