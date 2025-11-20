冬が本格的に深まり、あたたかい料理が恋しくなる12月。そんな季節にぴったりな、ココスの「今月のグルメ～12月～」が登場しました。まるでチーズフォンデュのように濃厚でとろけるチーズをたっぷり楽しめる2品は、食欲をそそる魅力がいっぱい♡包み焼きのハンバーグや彩り豊かな温野菜など、寒い日に嬉しい熱々メニューが勢ぞろい。自分へのご褒美にも、家族での食事にもぴったりです。