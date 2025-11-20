世界初の浮体式ダイナミックポジショニングケージ型養殖工船「湛江湾1号」が19日、広東省湛江で引き渡され、中国の現代型海洋牧場建設に新たな力が加わった。新華社が伝えた。「湛江湾1号」は全長154メートル、全幅44メートル、養殖水域は8万立方メートルに達し、船内には12の独立した養殖エリアを備えており、同時に複数種の魚類を養殖でき、年間生産能力は2000〜5000トンに達し、重要な養殖設備となる。このケージ型工船は浮体式