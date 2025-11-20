アイドルユニット“ミニモニ。”の結成25周年を記念した限定プライズ＆カプセルトイが、11月21日（金）から、「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設で順次展開される。【写真】ミニモちゃんになりきれる！ 「なりきり帽子」などグッズ一覧■数量限定で登場今回展開されるのは、ミニモニ。の公式キャラクター“ミニモちゃん”をデザインしたプライズ3種類とカプセルトイ1種類。プライズから