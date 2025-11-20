この記事の画像を見るおおとも・かれん●1999年10月9日生まれ、群馬県出身。「今日、好きになりました。」（ABEMA）ではレギュラー見届け人を務める。近年はドラマ「正しい恋の始めかた」（EX系/2023年）で主演を務め、ドラマ「フィクサーSeason3」（WOWOW/2023年）、「トークサバイバー２」（Netflix/2023年）、「厨房のありす」（NTV系/2024年）などに出演。現在、「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（KTV・CX系）出演