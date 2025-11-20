元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。自身が“水着グラビアデビュー”となる17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）をアピールした。【写真】初水着グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、