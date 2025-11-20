愛知県尾張旭市で20日、酒気帯び運転で物損事故を起こし、車両を放置して逃げたとして、23歳の男が逮捕されました。男は、母親を身代わりにしようとしていました。愛知県警に逮捕された自称・会社員の三浦功雅容疑者(23)は20日午前4時前、尾張旭市長坂町南山で、飲酒運転の車で標識などに衝突する事故を起こし、車を放置して逃げた疑いが持たれています。警察によりますと、当初は現場に戻ってきた三浦容疑者と一緒にいた母