警察や消防によりますと、20日午後5時ごろ、神奈川県寒川町で「家が燃えている」と119番通報がありました。一軒家が燃え、周辺の住宅にも延焼している可能性があるということで消防が消火活動にあたっています。ケガ人や逃げ遅れがいるかどうかは不明で、消防などが状況の確認を急いでいます。